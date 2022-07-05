Общественники предложили создать сельскохозяйственные кооперативы в Самарской области

Губернатор Самарской области принял участие в заседании региональной Общественной палаты. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 5 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании региональной Общественной палаты. В ходе встречи общественники выдвинули ряд предложений и инициатив.

Так, председатель региональной Общественной палаты Константин Титов предложил создать в регионе сельскохозяйственные кооперативы и перейти на свои семена районированных культур. Он отметил, что эта и ряд других мер станут хорошей поддержкой сельхозпроизводителей в условиях санкций.

- Мы бьемся за продовольственную безопасность нашего региона. Поэтому предлагаем пересмотреть финансирование программ поддержки сельхозпроизводителей региона в сторону увеличения, также особое внимание нужно уделить развитию науки и сельскохозяйственного машиностроения, - отметил Константин Титов.

Дмитрий Азаров напомнил, что меры поддержки для фермеров, которые занимаются мясным и молочным производством, увеличиваются ежегодно. А региональные компании, покупающие семена в Самарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова, получают компенсацию затрат. Кроме того, правительству удалось решить часть вопросов во время поездки в Беларусь. В их числе - создание сервисного центра для обслуживания и капитального ремонта сельхозтехники

Глава региона отметил, что все озвученные предложения будут проработаны. Он также поблагодарил участников встречи за проявленные инициативы.

- Общественная палата - это центр притяжения общественных сил, открытая площадка для обсуждения значимых для людей и региона тем. Для правительства и для меня, как губернатора, это важнейший интеллектуальный ресурс. С вашей помощью мы всегда имеем возможность получить прямую и честную обратную связь от жителей области, сверить свою работу с потребностями и ожиданиями людей, - подвел итог Дмитрий Азаров.