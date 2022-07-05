«Крылья Советов» дважды одолели грозненский «Ахмат»

Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев". Фото: ФК "Крылья Советов"

Во вторник, 5 июля, футбольный клуб «Крылья Советов» встретился с грозненским «Ахматом». Товарищеские матчи прошли в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках.

Первая встреча команд состоялась в 11:00 по московскому времени. Первый тайм обошелся без голов, однако во втором самарская команда отправила мяч в ворота соперников. На 50-й минуте решающий гол забил нападающий «Крыльев» Максим Глушенков. Самарцы одержали победу со счетом 1:0.

А уже в 17:30 подопечные Игоря Осинькина вышли на второй контрольный матч с грозненской командой. Самарцы приступили к игре в другом составе и вновь показали достойный результат - 2:1 в пользу «Крыльев». На 45-й минуте матча гол забил нападающий Никита Хлусов, а второй гол оказался на счету Артура Арустамяна - полузащитник отправил его в ворота «Ахмата» на 63-й минуте.