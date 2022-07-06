В Самаре специалисты рассказали, где купить продукты по выгодной цене

Жители областного центра смогут купить продукты по выгодной цене Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продукты. Местным жителям рассказали, как сэкономить в магазине.

По сообщению городской администрации, дешевле всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 350 рублей/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Картофель – 39,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» Промышленного района.

Подобные проверки цен помогают составить представление о потребительской корзине. Всю подробную информацию указали на официальных страницах мэрии.