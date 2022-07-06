Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 3:13

В Самаре специалисты рассказали, где купить продукты по выгодной цене

Жители смогут сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Жители областного центра смогут купить продукты по выгодной цене

Жители областного центра смогут купить продукты по выгодной цене

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продукты. Местным жителям рассказали, как сэкономить в магазине.

По сообщению городской администрации, дешевле всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 350 рублей/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Картофель – 39,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» Промышленного района.

Подобные проверки цен помогают составить представление о потребительской корзине. Всю подробную информацию указали на официальных страницах мэрии.