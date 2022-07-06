В Самаре почти 40% жителей хотели бы стать самозанятыми

Жители хотят больше свободы на рабочем месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители заявили, что хотели бы стать самозанятыми. Исследователи предоставили данные открытого опроса.

По сообщению Зарплата.ру, 39% жителей хотели бы работать на себя. Больше трети опрошенных – 32% планируют перейти на такой формат в течение года. 26% жителей в течение двух-трех ближайших лет.

Сотрудников привлекает работа на себя и независимость от начальника. А также: более гибкий график, дополнительный доход, творческая работа и возможность самореализоваться. Самозанятые за один день успевают гораздо больше, отмечают аналитики.