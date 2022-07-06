В Тольятти мошенники звонили местному жителю три дня и выбили из него более 700 тысяч рублей

Местный житель лишился крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти настойчивый мошенник названивал местному жителю в течение трех дней. Ему удалось уговорить потерпевшего перевести ему 772 тысячи рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию обратился 30-летний слесарь. Он рассказал, что неизвестные представлялись правоохранителями, менеджерами банков и убеждали потерпевшего взять кредит, чтобы не потерять деньги со счета. Слесарь три дня ходил в банк и брал кредиты на разные суммы, полученные средства он переводил мошенникам.

Заявитель только после переводов понял, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.