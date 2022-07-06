В Самаре женщина окажется за решеткой из-за организации наркопритонов

Хозяйку квартиры задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местная жительница предстанет перед сулом. Она систематически организовывала наркопритон у себя дома.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 40-летняя жительница областного центра предоставляла свою квартиру наркоманам для употребления. Три знакомых подозреваемой постоянно приходили в помещение и находились в одурманенном состоянии. В таком виде их задержали сотрудники полиции в 2022 году.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Правоохранители продолжают установить обстоятельства произошедшего. Санкция статьи, под которую может попасть задержанная, предусматривает срок лишения свободы до 4 лет.