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Происшествия6 июля 2022 6:03

В Самарской области молодой отец задолжал своей двухлетней дочке почти 100 тысяч рублей

Мужчина не оплатил задолженность по алиментам
Алена ПРОВКИНА
Мужчина стал выплачивать алименты

Мужчина стал выплачивать алименты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области молодой отец не выплачивал алименты своей дочке. Двухлетняя девочка не получила почти 100 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, 25-летней молодой человек уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей. Долг перед ребенком составил 84 тысячи рублей. В отношении неплательщика судебные приставы возбудили исполнительное производство, но отец игнорировал требования.

Мужчина выплатил долг только из-за страха перед уголовной ответственностью. Отец стал ежемесячно выплачивать алименты.