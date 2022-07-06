В Самарской области молодой отец задолжал своей двухлетней дочке почти 100 тысяч рублей

Мужчина стал выплачивать алименты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области молодой отец не выплачивал алименты своей дочке. Двухлетняя девочка не получила почти 100 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, 25-летней молодой человек уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей. Долг перед ребенком составил 84 тысячи рублей. В отношении неплательщика судебные приставы возбудили исполнительное производство, но отец игнорировал требования.

Мужчина выплатил долг только из-за страха перед уголовной ответственностью. Отец стал ежемесячно выплачивать алименты.