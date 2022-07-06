В Самарской области преступники нанесли ущерб табачной компании более чем на 99 млн рублей

В регионе мошенники производили табачную продукцию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области местные жители производили и продавали немаркированную табачную продукцию. Правообладателям нанесен ущерб более чем на 99 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции задержали преступников, среди которых 2 организатора и 9 участников. Мошенники выполняли строго отведенную для каждого роль. Согласно разработанной схеме, задержанные производили табачную продукцию и распространяли по всей стране.

Правоохранители изъяли немаркированных изделий на сумму более 58 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.