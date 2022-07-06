В Самаре инженер по технологическому надзору может заработать до 115 тысяч рублей

В Самаре специалисты могут зарабатывать более 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики предоставили данные о возможной зарплате инженера по технологическому надзору. В июле предложения работодателей достигли 115 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, годовой прирост средней зарплаты в сфере строительства составил 16,1%. Высокий уровень оплаты труда предлагают крупные строительные объекты. Работодатели отдают предпочтение сотрудникам со стажем работы от 3 лет и опытом взаимодействия с контролирующими организациями. В Москве зарплата инженеров по техническому надзору может достичь 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 160 тысяч рублей, в Самаре – 115 тысяч рублей.

Отмечают, что средняя заплата в областном центре – 65 тысяч рублей. Если же сотрудник имеет неполное высшее образование, то оплата составляет от 30 до 35 тысяч рублей.