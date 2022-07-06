В Самаре на некоторых улицах не работают светофоры

На участке на работают светофоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских водителей предупредили об опасности на дорогах. Автолюбителям нужно быть внимательнее.

Пользователи социальных сетей сообщили, что на улице Физкультурной отключен свет от дворца спорта до улицы Каховской. На дорожных участках и на улицах Средне-Садовой, Ново-Вокзальной и Матросова не работают светофоры. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее.

Напомним, в областном центре продлили ограничение движения по улице Пионерской до 11 июля. На территории проводят работы по техническому присоединению дома. Помимо этого, также перекрыто движение по улице Гастелло до 30 июля 2022 года.