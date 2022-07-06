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Общество6 июля 2022 8:57

В Самаре стало известно о застройке рядом с ТЦ «Захар»

Подведены итоги публичных слушаний
Алена ПРОВКИНА
На территории планируют приступить к строительству высоток

На территории планируют приступить к строительству высоток

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, какие здания появятся рядом с торговым центром «Захар» на улице Ново-Садовой. В областной столице подведены итоги публичных слушаний.

По данным городской администрации, самарцы поддержали смену зонирования двух участков в Октябрьском районе, которые расположены на территории бывшего завода имени Масленникова. На участке планируют возвести высотные дома.

О таком намерении заявило ООО «Паритет». За проект проголосовали 54 участника слушаний. Жители считают, что высотки смогут улучшить архитектурный облик города.