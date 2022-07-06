Стало известно, кто будет исполнять обязанности начальника ГУ МВД по Самарской области

Врио начальника самарской полиции стал Андрей Токарев. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В главном управлении МВД по региону начались кадровые изменения. Экс-начальник полиции Александр Винников покинул пост и на его место уже нашли замену. Правда, пока только временную.

Согласно информации с официального сайта ведомства, временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД по Самарской области стал генерал-майор полиции Андрей Токарев. Известно, что стаж его работы в органах внутренних дел насчитывает 25 лет. С 2020 года он занимает должность заместителя начальника областного ГУ МВД России.

Напомним, новость об уходе Александра Винникова из самарской полиции появилась еще в прошлом месяце. Источники сообщали, что 17 июня он попрощался с коллегами на общем собрании. Официальная информация была опубликована на днях. Президент РФ издал указ, согласно которому Александра Винникова освободили от занимаемой должности.