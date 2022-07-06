Самарцам рассказали, что будут показать в кинотеатре под открытым небом

Жители могут посмотреть фильмы под открытым небом. Фото: Самарская набережная

На самарской набережной продолжают проводить киносеансы. Местным жителям предоставили расписание работы кинотеатра «Филин» с 6 по 10 июля 2022 года.

Отмечают, что в среду, 6 июля, на большом экране покажут фильм «Невезучие» - начало сеанса в 17:00. «Шарада» - в 18:45, в завершении вечера горожане смогут посмотреть «Белое солнце пустыни» - в 21:00. В четверг, 7 июля, пройдут показы фильмов: «Джентльмены удачи» - начало в 17:00, «Между небом и землей! – в 19:15 и «Прогулка» в 21:00.

Ознакомиться с полным расписанием можно на официальной странице набережной. Также в четверг пройдет награждение участников фотоконкурса.