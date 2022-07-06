Специалисты назвали ТОП-5 идеальных мест для занятий водным спортом в Самаре

В список попали пляжи, завоевавшие популярность у самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, какие места лучше всего подходят для занятий водным спортом. Специалисты «Яндекса» подготовили рейтинг соответствующих городских пляжей и водоемов. Рассказываем, какие участки можно назвать идеальными для подобного времяпрепровождения.

Первое место эксперты отдали пляжу на Полевой спуске. Он отличается транспортной доступностью и благоустроенной территорией. Немаловажный плюс - здесь имеется прокат лодок, катамаранов, виндсерфов. На второй месте разместился пляж в Загородном парке. Площадка обладает теми же характеристиками, что и победитель рейтинга. Помимо этого, здесь удобно заниматься сапбордингом. На пляже также работает прокат лодок, катамаранов, катеров. Третье место заслужил пляж на Ленинградском спуске. Он песчаный и оборудован шезлонгами, душем, туалетами, кабинками для переодевания, детскими и спортивными площадками. Здесь также можно позаниматься сапбордингом, взять напрокат каяк или катамаран. Четвертое и пятое места достались пляжам на реках Сок и Татьянка соответственно.

Отметим, что большую роль в занятиях водным спортом играют не только пляжи, но и погодные условия. Впрочем, для самарцев это не проблема - узнать погоду на водоемах они могут все в том же «Яндексе».