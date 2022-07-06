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Происшествия6 июля 2022 10:59

В Самарской области водитель сбил 8-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевске Самарской области водитель сбил 8-летнего мальчика-пешехода. Ребенка доставили в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области водитель отечественного автомобиля «ВАЗ 2329» вечером во вторник, 5 июля 2022 года, в 19:25 сбил несовершеннолетнего. Известно, что автолюбитель ехал по улице Фрунзе, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения, ребенок получил травмы. С места происшествия мальчика госпитализировала бригада скорой помощи. Отмечают, что здоровью пешехода ничего не угрожает. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.