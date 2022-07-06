Самарчанка украла у спящего соседа 8 тысяч рублей и сотовый телефон

Женщина обнаружила телефон рядом со спящим соседом. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Самары проведет в колонии более двух лет за кражу сотового телефона и денег с банковского счета у своего соседа. Информацию сообщает ГУ МВД по Самарской области.

О происшествии правоохранителям сообщил сам пострадавший. По словам мужчины, у него исчез телефон и 8 тысяч рублей с банковской карты. Правда, куда они пропали он предположить не мог, поскольку в момент пропажи был пьян.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на соседку пострадавшего. 32-летняя самарчанка рассказала, что встретила мужчину в подъезде. Он в тот момент спал на лестничной площадке, а телефон лежал рядом. Тогда она решила забрать сотовый себе.

- На следующий день она увидела, что на телефоне нет блокировки. Тогда жительница Самары перевела со счета пострадавшего 8000 рублей на свою карту, после чего сняла их в банкомате и потратила. Сотовый телефон она сдала в ломбард за 1500 рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Легкая нажива не обошлась без последствий - теперь женщина отправится в исправительную колонию общего режима. Ленинский районный суд приговорил ее к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы.