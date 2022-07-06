МТС поможет самарскому бизнесу проверить надежность партнеров и соискателей

Фото: Предоставлено "КП"

Решение позволит предпринимателям проверять подлинность документов физических лиц, их кредитную историю, а также наличие обстоятельств, способных повлиять на принятие решений о трудоустройстве или о взаимодействии с контрагентом. По результатам проверки, которая занимает до 10 минут, сервис формирует риск-отчет.

Сервис адресован представителям малого и среднего бизнеса, у которых нет собственной службы безопасности. Он будет полезен индивидуальным предпринимателям, владельцам частных торговых точек, кафе, ресторанов, салонов красоты, ремонтных мастерских и других предприятий сферы услуг.

Крупному бизнесу система поможет предотвращать возможные неправомерные действия действующих сотрудников. С помощью сервиса ID Scan можно ускорить найм персонала, а также минимизировать риски мошенничества со стороны контрагентов, сотрудников и соискателей.

При работе с сервисом пользователю достаточно внести имеющуюся информацию о физическом лице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация для отчета собирается из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.

В системе также доступна функция мониторинга действующих сотрудников. Система позволяет загружать списки работников, после анализа информации о которых формируются отчеты. В них отражены изменения данных по каждому сотруднику. Частоту проведения мониторинга можно настраивать вручную.

«Более половины представителей бизнеса признают, что так или иначе становились жертвами различных форм экономических правонарушений со стороны своих сотрудников. Сервис ID Scan от МТС представляет собой виртуальную службу безопасности, которая поможет минимизировать риски и защитить бизнес от мошеннических схем. При этом цена одного запроса в ID Scan сопоставима с ценой чашки кофе, что делает сервис доступным для малого и среднего бизнеса, который зачастую не может себе позволить штатную службу безопасности», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.