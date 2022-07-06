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Общество6 июля 2022 11:47

В Самарской области планируют создать систему капремонта деталей техники и оборудования

В регионе будут рационально использовать комплектующие
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Губернатор дал поручение кабинету министров

Губернатор дал поручение кабинету министров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют создать комплексную систему рационального использования деталей и техники. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

- Нужно выстроить систему таким образом, чтобы возможности существующей техники, в том числе иностранного производства, использовались максимально эффективно и могли быть быстро заменены и восстановлены, - подчеркнул глава региона.

Начать планируют с сельхозтехники. Подобное решение даст возможность сформировать запас узлов и агрегатов. Также губернатор поручил кабинету министров поддержать компании, занимающиеся приемом списанной техники и вторичного использования.