Самарцы обнаружили груду окровавленных останков возле мусорных контейнеров

Неприятная картина открылась местным жителям вечером 5 июля. Фото: Игорь Ерастов / ГТРК

Вечером 5 июля самарцы обнаружили пугающую находку. Около мусорных контейнеров в районе пересечения улицы Херсонской и Южного проезда лежали окровавленные останки животных. Об этом сообщили очевидцы, пишет ГТРК-Самара.

Черепа и кости, разбросанные посреди улицы вместе с мусором - такая неприятная картина открылась местным жителям. Горожанам было трудно понять, что за животные лежат перед ними. Однако они предположили, что кто-то разделал овец, а то, что от них осталось, выбросил на городские улицы.

Отметим, что в Южном проезде такая находка - не первая. Несколько лет назад здесь обнаружили настоящую скотобойню, организованную мигрантом из Азии. Выяснилось, что мужчина забивал бродячих собак, а их мясо продавал в одно из кафе.

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