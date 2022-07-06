Самарцам рассказали, как оценить собственные риски, связанные с ВИЧ

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях Самарского СПИД-центра

Ежегодно в Самарской области регистрируется более 2000 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Устанавливают ВИЧ-статус с помощью специализированных тестов, которые на ранней стадии заболевания помогут предотвратить долгосрочные негативные последствия для организма. ВИЧ-инфекция с отсутствием лечения может привести к СПИДу, когда организм больного человека уже не способен сопротивляться инфекциям и погибает от сопутствующих заболеваний: туберкулеза, пневмоцистной пневмонии или других.

Тест — единственный способ узнать о наличии вируса иммунодефицита в организме. Важно сдавать его регулярно. Медики рекомендуют делать это не реже одного раза в год. В течение нескольких месяцев после заражения тест может показать отрицательный ВИЧ-статус, поэтому при наличии случаев с большим риском инфицирования его необходимо сдать несколько раз в течение года. В случае подтверждения диагноза человеку с ВИЧ-инфекцией назначается специализированное лечение, которое сохранит его жизнь, предотвратит развитие и распространение болезни. Сегодня люди, живущие с ВИЧ, могут жить качественной жизнью и стать счастливыми родителями здоровых детей. Но для этого лечение необходимо начать незамедлительно.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

Более подробную информацию можно найти в группе спид-центра вконтакте: https://vk.com/samaraspidcenter