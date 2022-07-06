В Кировском районе Самары стартовало благоустройство семи дворов

Территории МКД получат новый облик уже в этом году. Фото: администрация Самары

В 2022 году семь дворовых территорий Кировского района ждет масштабное преображение. В списке - дворы по проспекту Карла Маркса, 327, 396, 489, 487, 491; по улицам Дальневосточная, 4, Свободы, 187, Марии Авейде, 12; на улице Литвинова, 322а, а также на улицах Георгия Димитрова, 74 и Ставропольская, 161, 163.

Работы на Дальневосточной, 4, уже идут полным ходом. Рабочие уложили асфальт под будущие детские и спортивные комплексы. В дальнейшем здесь также появится футбольное поле и малые архитектурные формы на детских площадках. Не обойдется и без необходимых элементов благоустройства: лавочек, освещения, урн.

Завершить работы необходимо до середины августа, однако в городской администрации отмечают, что подрядчик работает опережающими темпами.