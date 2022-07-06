Клещевой боррелиоз обнаружили у семи жителей Самарской области в июле 2022 года

Специалисты напоминают, что эффективной защитой от последствий укусов является вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в самом разгаре сезон клещей, и их атаки с каждым разом становятся активнее и опаснее. Через укусы людям передается клещевой иксодовый боррелиоз - инфекция, которая может привести к серьезным последствиям. И если в конце июня специалисты выявили два случая заболевания, то к июлю число заразившихся выросло. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- По состоянию на 4 июля зарегистрировано семь случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом среди населения Самарской области, - рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В общей сложности от укусов клещей пострадали 3232 жителя губернии, из них 1106 - дети. Отмечается, что специалисты также проверили 2977 клещей на на зараженность вирусом клещевого энцефалита. Антиген был обнаружен в 73 экземплярах. Кроме того, в 118 экземплярах нашли ДНК возбудителя боррелиоза.