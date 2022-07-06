Трамвай сошел с рельсов на улице Промышленности в Самаре

На месте работала аварийная бригада. Фото: vk.com/transport63

В среду, 6 июля 2022 года, в Самаре произошло небольшое ЧП с участием общественного транспорта. Один из городских трамваев сошел с рельсов на улице Промышленности. Информацию сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по фото, рельсовый транспорт развернуло в сторону стоящих поблизости многоэтажек. На месте работала аварийная бригада ТТУ. Отмечается, что из-за происшествия движение в сторону Авроры было парализовано.

- Великий сход трамваев с рельс Самары. Это тренд, который происходит много лет, - отмечают в комментариях самарцы.

Отметим, что в прошлый раз подобный случай произошел зимой. 12 февраля 2022 года трамвай ушел за пределы рельс районе пересечения улиц Ставропольской и Советской. Тогда местные жители предположили, что причина кроется в большом количестве снега. Из-за чего приключилась неприятность в этот раз пока неизвестно.