Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в выходные 9-10 июля 2022 года

В выходные ожидается жара до +32 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные порадуют жителей Самарской области долгожданным теплом. В регион придет по-настоящему летняя погода. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

- На смену ушедшему в восточном направлении циклону в регионе устанавливается обширный антициклон. В результате его влияния облаков станет меньше, прохладный северный ветер постепенно сменит направление на западное и установится солнечная и теплая погода, - сообщают синоптики.

Уже в четверг, 7 июля, воздух прогреется до 28-30 градусов. Ветер будет слабым, осадков не ожидается. 8 июля столбик термометра поднимется до +32 и останется на этой отметке до субботы 9 июля. В воскресенье также ожидается жара до +28 градусов. Отмечается, что температура воздуха будет относительно теплой даже в ночное время - от 13 до 18 градусов тепла.