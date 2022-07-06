Полуголый мужчина подсматривал за детьми у детской площадки в Самарской области

Извращенца сняли на камеру проходившие мимо подростки. Фото: ЧП-Самара

Дикая история развернулась в поселке Алексеевка Кинельского района в июле 2022 года. Местные жители обнаружили у детской площадки полуголого мужчину, который тихо сидел и наблюдал за детьми. Подробности сообщили очевидцы событий.

По словам местных жителей, все происходило днем. Дети играли на детской площадке, мимо гуляли подростки. Именно они заметили странного мужчину - он сидел в машине, спустив штаны, курил и наблюдал за играющей малышней. Очевидцы утверждают, что он видел, как его снимают на камеру две девочки. Другие жители пытались поговорить с извращенцем, но тщетно.

В объектив попал не только сам мужчина, но и его автомобиль. ЧП-Самара

Сельчане отмечают, что они не стали долго думать и отнесли заявление в правоохранительные органы. Информацию о поступившем сообщении «КП-Самара» подтвердили в полиции.

- По информации, выявленной сотрудниками полиции в ходе мониторинга, проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в Самаре произошло другое ЧП с участием детей. В Управленческом неизвестный открыл стрельбу по детям - об этом сообщили родители малышей.