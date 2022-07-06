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Происшествия6 июля 2022 17:19

В Самаре директор юридической фирмы обманул граждан на 1,2 млн рублей

Уголовное дело в отношении «бизнесмена» передано в суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из юридических фирм Самары предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчину уличили в 45 эпизодах, причем все они были совершены с использованием служебного положения. Информацию сообщает прокуратура Ленинского района Самары.

Следствие полагает, что руководитель фирмы заключал с гражданами договора по оказанию юридической помощи. При этом предоставлять обещанные услуги он не собирался. Таким образом мужчина «заработал» 1 млн. 241 тыс. рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Его расследование уже завершено, все материалы переданы в Ленинский районный суд. Отмечается, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.