В Самаре директор юридической фирмы обманул граждан на 1,2 млн рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из юридических фирм Самары предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчину уличили в 45 эпизодах, причем все они были совершены с использованием служебного положения. Информацию сообщает прокуратура Ленинского района Самары.

Следствие полагает, что руководитель фирмы заключал с гражданами договора по оказанию юридической помощи. При этом предоставлять обещанные услуги он не собирался. Таким образом мужчина «заработал» 1 млн. 241 тыс. рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Его расследование уже завершено, все материалы переданы в Ленинский районный суд. Отмечается, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.