Самарцы начали избавляться от новогодних елок в июле 2022 года

Праздничное дерево обнаружили на ул. Некрасовской в Самаре 6 июля 2022 года. Фото: Борис Коценко

До нового 2023 года осталось чуть более пяти месяцев, а в Самарской области все еще витает дух минувшего праздника. Жители региона поставили настоящий рекорд по выбрасыванию новогодних елок - они начали избавляться от них только в середине лета. Об этом «КП-Самара» сообщили жители областной столицы.

Одну из лесных красавиц самарцы обнаружили во дворе дома на улице Некрасовской в Самаре. Елку оставили рядом с мусорными контейнерами в среду, 6 июля 2022 года. Интересно, что дерево до сих выглядит вполне сносно - иголки остались на своих местах и даже не потеряли цвет.

Отметим, что это не единственный забавный «новогодний» случай, произошедший в Самаре в теплые дни. В мае жители города обнаружили дедушку Мороза, гуляющего по городским улицам.