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Общество7 июля 2022 4:24

Крысы атаковали новую набережную в Куйбышевском районе Самары

Жители утверждают, что грызуны буквально кишат на новом месте отдыха
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Неприятная гостья попала на камеры прохожих

Неприятная гостья попала на камеры прохожих

Жители микрорайона Волгарь обнаружили неприятных соседей, облюбовавших набережную микрорайона. Горожане пожаловались на толпы крыс, бегающих по территории зоны отдыха. Об этом они сообщили 6 июля 2022 года в социальных сетях.

- Сегодня вечером увидели, что крысы просто кишат на нашей набережной в Волгаре. А ведь рядом дети. Не нужно говорить, что это природа, где можно встретить разную живность. Я считаю, что если облагородили набережную, то нужно позаботится о том, чтобы лошадиные крысы там не бегали. Люди, гуляйте аккуратнее, - пишут встревоженные граждане.

Судя по опубликованному видео, грызуны совсем не пугаются присутствия людей. Они спокойно бегают рядом с ними прямо посреди дня. Сами очевидцы утверждают, что крысы выбегают из-под самой набережной к воде и хватают хлеб, брошенный птицам.