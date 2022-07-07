Под Самарой вор украл у пенсионера 5 тысяч рублей и закупился товарами для пикника

За чужой счет мужчина приобрел все необходимое - шампуры, различную еду. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Безенчукском районе Самарской области расследуется уголовное дело в отношении одного из местных жителей. Мужчину подозревают в краже, совершенной с банковского счета. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

3 июля в полицию обратился 66-летний житель Безенчука. Мужчина сообщил, что случайно оставил банковскую карту в магазине на ул. Мелиораторов, однако с нее продолжали списываться деньги. В общей сложности со счета «ушло» 5 тысяч рублей. По камерам полицейские установили негодяя, подобравшего карту. Подозреваемый оказался контроллером одного из производств.

После задержания 42-летний злоумышленник признался, что нашел карту и обнаружил, что ей можно расплачиваться без пин-кода. На радостях мужчина закупился алкоголем, шампурами и различной едой. Товары он приобрел уже в других торговых точках.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Отмечается, что он полном объеме возместил ущерб пострадавшему.