В Самарской области 21-летний нетрезвый парень угнал и разбил чужой автомобиль

Парень не справился с управлением и улетел на чужой машине в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель Исаклинского района попал под уголовное дело из-за угона автомобиля. Парень похитил машину и вылетел на ней в кювет. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

История приключилась в селе Исаклы. 59-летний владелец отечественного автомобиля обнаружил, что машина исчезла. Он сообщил полицейским, что транспорт стоял в гараже, ключи находились в замке зажигания. К тому же, войти в гараж можно было со двора, который постоянно открыт. Однако пострадавшего смутил тот факт, что его собака никак не отреагировала на появление вора. Он пришел к выводу, что машину угнал кто-то знакомый.

Обнаружить автомобиль удалось в кювете на одной из улиц. Во время его осмотра эксперты изъяли отпечатки пальцев с лобового стекла и капота. По ним полиции удалось выйти на подозреваемого - им оказался 21-летний житель села. Он уже приходил к потерпевшему, поэтому не боялся его собаку.

Задержанный пояснил, что в тот вечер был пьян и хотел уехать домой на такси. Однако дозвониться до службы не удалось, поэтому он решил добраться до дома на чужом автомобиле. Правда, ему все равно пришлось пройти пешком часть пути - во время поездки он не справился с управлением и улетел в кювет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину уже вернули хозяину.