Самарец показал, как выглядит река Татьянка после запрета на движение маломерных судов

Запрет на движение маломерных судов был введен в начале этого года

В начале 2022 года на самарской реке Татьянке запретили движение маломерных судов. Предпосылки к этому начались еще за несколько месяцев до официального введения запрета. А в январе Самарская губернская дума приняла соответствующие поправки в «Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах».

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит Татьянка после столь значимых изменений. Судя по видео, река стала спокойнее и пустыннее. Опустели и причалы, расположенные у берегов. Отметим, что в рамках запрета часть лодочных станций вовсе должна быть ликвидирована. Теперь передвигаться по Татьянке могут только резиновые лодки с моторами до 5 лошадиных сил.

Напомним, с инициативой о введении запрета выступили в региональном ГУ МЧС. Нововведения понадобились в связи с большим количеством мест массового отдыха горожан на берегах Татьянки.

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