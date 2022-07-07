Самарцам показали с высоты масштабы 49-го Грушинского фестиваля

Территория Мастрюковских озер была усыпана сотнями огней. Фото: правительство Самарской области

На прошлой неделе в Самарской области отгремел фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. Мероприятие состоялось в 49-й раз и традиционно собрало тысячи гостей из нескольких регионов России.

В правительстве Самарской области показали, как выглядела окрестность Мастрюковских озер с 30 июня по 3 июля 2022 года. На фотографиях, сделанных с высоты птичьего полета видно, что Поляна вновь оказалась усыпана сотнями палаток. Масштаб удивляет, тем более, что часть гостей просто не попала в объектив - многие спрятались от палящего солнца в лесу. А некоторые разбили палаточные лагеря прямо на горе.

Традиционно большое количество гостей разместилось на центральной поляне. Фото: правительство Самарской области

В общей сложности Грушинский фестиваль собрал более 50 тысяч любителей авторской песни. Соответствующих результатов удалось добиться всего за три официальных дня мероприятия - без учета людей, приехавших на Поляну чуть ранее. Таким образом, в 2022 году фестиваль побил рекорд посещаемости за 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грушинский фестиваль в 2022 году побил рекорд посещаемости за 15 лет (подробности)