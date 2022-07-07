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Общество7 июля 2022 7:17

В Самаре ежедневную газету «Комсомольская правда» перестали выпускать по средам

Читатели смогут получить прессу по вторникам и пятницам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Еженедельные выпуски "Комсомольской правды" будут доступны в прежнем режиме

Еженедельные выпуски "Комсомольской правды" будут доступны в прежнем режиме

В работе самарской газеты «Комсомольская правда» произошли небольшие изменения. Теперь ежедневные выпуски будут выходить два раза в неделю.

- Ежедневная газета перестанет выходить в Самаре по средам в связи с производственной необходимостью. Получить ее можно будет по вторникам и пятницам, - информирует читателей редакция самарской газеты «Комсомольская правда».

Отметим, что любимую многими толстушку «Комсомолки» самарцы смогут приобретать в прежнем режиме.