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Общество7 июля 2022 7:47

Стало известно, кто спасет от разрушения здание Реального училища в Самаре

Власти определились с поиском подрядчика
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы начнутся уже в августе 2022 года

Работы начнутся уже в августе 2022 года

Фото: Google Карты

В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика, который выполнит противоаварийные консервационные работы по зданию Реального училища. Результаты опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, заявки на участие в торгах присылали три компании. В результате победителем стала ООО «ПСК-Норматив» - организация предложила выполнить работы за 56,5 млн. рублей.

Компании предстоит обустроить подъездные пути во дворы здания, отремонтировать фасад и кирпичную кладку, закрыть оконные и дверные проемы, демонтировать перегородки и перекрытия, заменить кровлю и сделать ее обогрев. К работам необходимо приступить в августе.