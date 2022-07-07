Самарская область получит более 9 млрд рублей на строительство трассы и моста через Волгу

Объект должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Фото: правительство Самарской области

Дмитрий Азаров добился получения еще одного инфраструктурного кредита для Самарской области. Более 9 млрд. рублей регион получит на завершение строительства трассы и моста через Волгу. Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Присутствовавший на заседании глава Самарской области успешно защитил региональную заявку на предоставление инфраструктурного кредита. В результате заявка была одобрена. В общей сложности на возведение крупного объекта будет направлено 9,14 млрд. рублей.

Напомним, строительство 100-километровой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Объект уже готов на 55%. Его введут в эксплуатацию в 2024 году.