Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 10:20

В Самаре специалисты продолжают ремонт дороги на улице Физкультурной

Демонтируют старое покрытие
Алена ПРОВКИНА
В областной столице завершили ремонт на 18 объектах. Фото: городская администрация

В областной столице завершили ремонт на 18 объектах. Фото: городская администрация

Самарские специалисты продолжают летнюю ремонтную кампанию. В областной столице реализуется проект «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, в этом году на средства нацпроекта отремонтируют более 35 дорожных участков, в том числе и улицу Физкультурную. На данный момент рабочие отфрезеровали покрытие на всем участке. Уложено порядка 22,5 тысяч квадратных метров асфальта. На участке от Ново-Вокзальной до 1-го Безымянного переулка ведутся подготовительные работы.

Также курирующие ведомство отметило, что на объекте предусмотрена замена 70 колодцев и 30 дождеприемных решеток. Ремонт полностью завершили уже на 18 участках.