Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 10:38

Самарский театр примет участие в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

«Пластилиновый дождь» представит спектакль «Из жизни аистов»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Фестиваль пройдёт с 15 по 19 августа. Фото: театр "Пластилиновый дождь"

Фестиваль пройдёт с 15 по 19 августа. Фото: театр "Пластилиновый дождь"

С 15 по 19 августа в Крыму состоится фестиваль «Таврида.АРТ». В программе - фестиваль уличных театров, участниками которого станут артисты самарского театра «Пластилиновый дождь».

Самарцы сыграют в спектакле под названием «Из жизни аистов». В этом комедийно-лирическом перформансе на ходулях они расскажут о жизни пернатых.

Вместе с артистами на сцену выйдут такие звезды, как Баста, Лолита. Также запланировано костюмированное арт-шествие, режиссёром-постановщиком которого выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты.