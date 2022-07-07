Самарский театр примет участие в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Фестиваль пройдёт с 15 по 19 августа. Фото: театр "Пластилиновый дождь"

С 15 по 19 августа в Крыму состоится фестиваль «Таврида.АРТ». В программе - фестиваль уличных театров, участниками которого станут артисты самарского театра «Пластилиновый дождь».

Самарцы сыграют в спектакле под названием «Из жизни аистов». В этом комедийно-лирическом перформансе на ходулях они расскажут о жизни пернатых.

Вместе с артистами на сцену выйдут такие звезды, как Баста, Лолита. Также запланировано костюмированное арт-шествие, режиссёром-постановщиком которого выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты.