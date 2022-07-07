Самарцы сообщили, что им не хватает заплаты для основных трат

Многие жители жалуются на низкую зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие жители пожаловались на низкую оплату труда. Иногда им не хватает даже на основные траты.

По данным службы исследований hh.ru, в регионе 45% работников рассказали, что их зарплаты не хватает на жизнь. Отмечают, что это на 14% больше, чем в прошлом году. Еще 39% признались, что денег хватает, но с трудом. Только 16% респондентов заявили, что их дохода достаточно – год назад таких граждан было 39%.

Чаще всего о нехватки средств сообщают соискатели в возрасте от 45 до 54 лет. Недостаточно зарплаты рабочему персоналу, медикам и госслужащим. Те, кому хватает на жизнь, в основном, работают в сфере ИТ, добычи сырья и высшего менеджмента.