Самарский школьник утонул на реке в Калмыкии

11-летний мальчик погиб в среду, 6 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печальная новость пришла в Самарскую область из республики Калмыкия. Здесь в разгар лета погиб самарский школьник и спортсмен. Информацию о ЧП сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Трагедия произошла в среду, 6 июля 2022 года. 11-летний житель Тольятти утонул в Михайловском водоеме в Джалыковском сельском поселении Лаганского района.

На месте происшествия работали спецслужбы. Установлено, что мальчик был в Калмыкии вместе с тренером - они находились здесь проездом. В настоящий момент все обстоятельства трагедии выясняются.