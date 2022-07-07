Самарское предприятие «Благоустройство» получит почти 180 млн рублей на содержание дорог

Предприятие будет вывозить снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре МП «Благоустройство» получит крупную выплату на содержание дорог. В областном центре стартуют работы в Кировском районе.

Предприятие получит 178,9 миллионов рублей. Такие данные указаны на сайте госзакупок. Заказчиком работы выступает департамент городского хозяйства и экологии областного центра. Ремонтные работы должны выполнить в один этап, срок проведения – до конца 2022 года.

Подрядчик будет следить за состоянием дорог зимой – рассыпать реагенты и расчищать дорожное полотно от снега. Также предприятие обязано благоустраивать территорию. Напомним, что дело «о золотом снеге» выходит на завершающий этап. В прошлый раз экс-директор не выполнил обязательства.