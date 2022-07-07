Вандалы испортили автомобиль самарчанке, помогающей российским военным на Украине

Волонтер обнаружила, что в ее машине сломан бензобак. Фото: Татьяна Плотникова

Летом 2022 года многим жителям Самарской области стало известно о благих делах землячки. Жительница Новокуйбышевска Татьяна Плотникова вот уже четыре месяца помогает российским военным, участвующими в спецоперации на Украине. Хрупкая женщина собирает для них все самое необходимое и везет за границу. И пока одни жители губернии восторгаются поступками землячки, другие всеми силами пытаются ей навредить.

В среду, 6 июля 2022 года, Татьяна рассказала, что неизвестные испортили ей автомобиль. Информацию о происшествии женщина разместила на своей странице в соцсетях.

- Сегодня на моей машине сломали крышку бензобака. Бензин не слили, но я подозреваю, что мне что-то налили в бак. Сейчас требую экспертизы содержимого бака и снятия отпечатков, изучаем видео с камеры наблюдения. Все знают, что машина должна ехать на границу. Кто мог сделать подобное остается догадываться., - рассказала Татьяна.

Женщина отмечает, что ожидала подобного происшествия. По ее словам, она уже неоднократно направляла в прокуратуру и правоохранительные органы жалобы на многочисленные угрозы в ее адрес, поэтому к случившемуся была готова.

Что касается автомобиля, он в данный момент находится в сервисе. Специалистам предстоит очистить бензобак и полностью его промыть.

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