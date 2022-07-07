Самарцам показали развалины, оставшиеся после сноса ТЦ «Колизей»

Торговый центр уже потерял привычный облик. Фото: Евгений Щекин

Жителям Самары показали, что осталось от торгового центра «Колизей». В ближайшее время здание сравняют с землей.

- Очень жалко. Такое строение необычное. Интересное для города. Отделы хорошие были, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Работы на территории бывшего торгового центра с высоты птичьего полета показал самарский блогер Евгений Щекин. Напомним, что на объекте спецтехника проводит демонтаж, на его месте могут появиться новые ЖК. Территорию, в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской, распланируют в ближайшее время.