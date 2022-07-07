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Общество7 июля 2022 12:43

Жителям Самары показали, где выгоднее купить продукты

В областном центре проводят мониторинг
Алена ПРОВКИНА
В столице губернии подвели итоги мониторинга

В столице губернии подвели итоги мониторинга

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Горожанам рассказали, где найти товары по самой низкой стоимости.

Так, по данным городской администрации, стало известно, что сахар-песок выгоднее покупать за 62,9 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Картофель – 39,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» в Промышленном районе.

Проверки помогают отслеживать цены. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.