Жителям Самары показали, где выгоднее купить продукты

В столице губернии подвели итоги мониторинга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Горожанам рассказали, где найти товары по самой низкой стоимости.

Так, по данным городской администрации, стало известно, что сахар-песок выгоднее покупать за 62,9 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Картофель – 39,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/килограмм – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» в Промышленном районе.

Проверки помогают отслеживать цены. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.