В Самаре на улице Ташкентской появится новой сквер осенью 2022 года

Специалисты сделают пешеходные дорожки. Фото: городская администрация

В Самаре рабочие продолжают благоустраивать территорию сквера на улице Ташкентской. В областной столице реализуют проект «Жилье и городская среда».

По сообщению городской администрации, в этом году специалисты обновят пять общественных пространств. В их число вошли: парки «Молодежный» и «Воронежские озера», сквер имени Куйбышева, скверы у ЗАГСа в поселке Управленческий и в районе дома №170 на улице Ташкентской, где общая площадь участка превышает 10 тысяч квадратных метров.

Отмечают, что за участки голосовали жители региона на официальном сайте. На объектах уже приступили к работам, в том числе на улице Ташкентской. Благоустройство сквера планируют завершить 1 сентября 2022 года.