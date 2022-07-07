Сделанные на «ОДК-Кузнецов» в Самаре двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»

Двигатели ОДК отработали в штатном режиме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

7 июля в 12:18 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области успешно стартовала ракета «Союз-2.1б». Старт обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на самарском «ОДК-Кузнецов».

Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время. Он запущен в интересах Минобороны России.

Отметим, что подобными модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе типа «Союз», с 1958 года. На ПАО «ОДК-Кузнецов» сейчас они производятся серийно. Надежность изделий - 99,9%.