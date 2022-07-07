«Ласточка» довезет гостей фестиваля «Тремоло» в Самарской области

На фестиваль можно добраться в обстановке полного комфорта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 7 по 10 июля в Тольятти проходит всероссийский фестиваль музыки и искусств «Тремоло». Попасть на него из Самары можно на современном комфортабельном электропоезде «Ласточка».

Состав выезжает 4 раза в день. По дороге в автомобильную столицу он делает остановки на шести станциях. Время в пути - всего 1 час 27 минут. Выходить нужно на станции Жигулевское Море.

Билеты на поезд можно приобрести в любой кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до Жигулевского Моря - 201,6 рублей. Дети до 7 лет могут отправить в путь бесплатно, также действуют федеральные льготы, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.