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Общество7 июля 2022 13:24

В Самаре ограничат движение на улице Вилоновской с 8 по 11 июля 2022 года

Жителям города придется выбирать другой маршрут
Алена ПРОВКИНА
Водителям придется ехать в объезд. Схема: городская администрация

Водителям придется ехать в объезд. Схема: городская администрация

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения. С 8 по 11 июля 2022 года перекроют дорожный участок по улице Вилоновской.

По сообщению городской администрации, ограничения начнут действовать с 8:00 8 июля до 5:00 11 июля. Из-за этого скорректирую движение общественного транспорта. Автобус маршрута №50 будет двигаться в объезд. Подробную схему опубликовали на официальном сайте мэрии.

Напомним, что также продлили ограничения на улице Пионерской до 11 июля и на улице Гастелло до 30 июля 2022 года. Автомобилистам придется выбирать иной путь.