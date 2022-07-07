В Самаре ограничат движение на улице Вилоновской с 8 по 11 июля 2022 года

Водителям придется ехать в объезд. Схема: городская администрация

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения. С 8 по 11 июля 2022 года перекроют дорожный участок по улице Вилоновской.

По сообщению городской администрации, ограничения начнут действовать с 8:00 8 июля до 5:00 11 июля. Из-за этого скорректирую движение общественного транспорта. Автобус маршрута №50 будет двигаться в объезд. Подробную схему опубликовали на официальном сайте мэрии.

Напомним, что также продлили ограничения на улице Пионерской до 11 июля и на улице Гастелло до 30 июля 2022 года. Автомобилистам придется выбирать иной путь.