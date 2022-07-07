В Самаре уменьшилось количество работников, согласных на черную зарплату

Самарцы предпочитают белую зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели опрос, в котором узнали о готовности жителей получать «черную» и «серую» зарплату. Число желающих уменьшилось.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 4 из 10 респондентов готовы получать деньги в конверте. Отмечают, что за три месяца число желающих значительно сократилось. В опросе приняли участие представители экономически активного населения областного центра.

Чаще всего получать незаконное вознаграждение готовы мужчины, а не женщины - 45% против 33%. Подобные условия приняли бы сотрудники с доходом менее 50 тысяч рублей.