В Самарской области утонул 14-летний подросток

Ребенок утонул в озере. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области
В городе Кинель Самарской области утонул 14-летний подросток. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона.
По полученной информации, трагедия случилась днем, 7 июля 2022 года. Отмечают, что несовершеннолетний подросток плавал в озере Ладное. Ребенок отплыл от берега на 20 метров и стал нырять. В какой-то момент он перестал показываться на поверхности. В 14:30 на место прибыли водолазы отряда специального назначения.
Спасатели сообщают, что из-за «нулевой» видимости поиски продлились до 16:50. Водолазы смогли найти тело ребенка и поднять его с глубины в 2,5 метра. Подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. На месте работали 4 специалиста.
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