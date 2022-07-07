В Самарской области семья кабанов выбежала на дорогу

В регионе семья кабанов перекрыла дорогу. Фото: скриншот видео "Подслушано Алексеевский район"

В Самарской области местные жители успели заснять передвижение семьи кабанов. Животные на время перекрыли дорогу.

Пользователи социальных сетей заметили кабанов на трассе между Утевкой и Покровкой. В комментариях местные жители посочувствовали дачникам, чьи участки располагаются вблизи с дорогой. Другие же переживают из-за охотников, которые смогут сразу отправиться на место за добычей. Среди животных не только крупные особи, но и множество малышей, бегущих, по всей видимости, за родителями.

Напомним, что также в Самарской области опытные рыбаки выловили речного монстра. Вес улова составил 29 килограмм.